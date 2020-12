secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui 10 campi della Serie A: Spezia-Lazio (Salis), Juventus-Torino (Balice), Inter-Bologna (Guarro), Verona-Cagliari (Righelli), Parma Benevento (Buratti), Roma-Sassuolo (Balzani), Udinese-Atalanta (Santarossa) Crotone-Napoli (Franco), Sampdoria-Milan (Montaldo + Longo), Fiorentina-Genoa (Nathan)Una sola parata decisiva: anche contro la Samp dimostra la statura del grande portiere.Terzino-ala-regista-uomo assist, questo è oggi (ma non da oggi) il colombiano. I suoi cross per i due gol della Juve nel derby sono due pennellate.Finalmente un viola che entra nella top 11. Segna all’ottavo minuto di recupero del secondo tempo il gol del meritato pareggio della Fiorentina contro il Genoa, lo segna di rabbia, da bomber vero mentre è un difensore, peraltro forte.Altra rete decisiva di un difensore centrale. Anche lui, nel finale della gara contro il Toro. Questi sono gol che possono cambiare la stagione.Un’altra partita degna del suo straordinario campionato. Contro il Sassuolo domina sulla fascia sinistra.Era partito da fenomeno, poi un calo e ora una nuova esplosione con la doppietta contro il Bologna.Il vulcano che aveva dentro si è acquietato e ora abbiamo un centrocampista completo, ordinato, intelligente e freddissimo dal dischetto come dimostra a Marassi.Prestazione da leader tattico: contro il Bologna sbaglia pochissimi palloni.Eccolo ai suoi livelli, fantasia, tecnica, destrezza: quando ha questa condizione, vederlo giocare è un piacere.Una palla, un gol, Spezia affondato. Continua a seminare il panico nelle difese avversarie, sia in Champions che in campionato.Sarà anche musone, come lo vede Gattuso (e glielo dice per scuoterlo), ma con quel piedino fa dei gol pazzeschi. L’ultimo della serie a Crotone. Tiro a giro sul palo lontano: prima si chiamavano gol alla Del Piero, ora si chiamano gol alla Insigne.Non è semplice vincere a Marassi contro la Samp del suo maestro (di tattica e non solo) Ranieri. Lui ci riesce anche senza Ibrahimovic.- Ecco i migliori tre giocatori di ogni reparto come media-voto. Abbiamo preso in esame chi ha almeno 5 presenze.: Silvestri 6,65; Szczesny e Provedel 6,5.: Kjaer 6,67; Romero 6,5; Chabot 6,38; Terzini: Hakimi 6,71; Spinazzola 6,67; Calabria 6,5.: Zaccagni 6,75; De Paul 6,72; Kessie 6,65.: Ibrahimovic 7,6; Ronaldo 6,92; Lukaku 6,86.: Gattuso 6,78; Pioli 6,63; Italiano e De Zerbi 6,55.