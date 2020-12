secondo le pagelle degli inviati di calciomercato.com sui dieci campi della Serie A: Bedogni per Sassuolo-Inter, Mogavero e Balice per Benevento-Juventus, Belotti per Atalanta-Verona, Marcangeli per Lazio-Udinese, De Cupertinis per Bologna-Crotone, Longo perMilan-Fiorentina, Cinus per Cagliari-Spezia, Annunziata per Napoli-Roma,Piva per Torino-Sampdoria e Tripodi per Genoa-Parma.Per la media-voto vengono presi in considerazione solo i giocatori con almeno 4 presenze.Altra giornata da grande portiere e altra presenza fra i top. Comedimostra la media-voto, sta facendo una stagione fantastica. A Bergamoarriva un’altra conferma.Rispetto ad Hakimi ha meno capacità offensive, ma con lui sulla fasciaConte è molto tranquillo: dà equilibrio alla squadra e a Reggio Emilia,contro il Sassuolo, lo dimostra chiaramente.Prestazione maiuscola di fronte al suo ex compagno Dzeko: di testa, dipiede, in anticipo, in recupero, il greco è insuperabile.La sua regolarità è impressionante: dall’inizio del campionato non hasbagliato una partita. Contro la Fiorentina la nona a livelli elevati.Inzaghi lo utilizza sia a destra che a sinistra. Contro la Juve segna ilgol del pareggio e fa una bellissima partita.E’ dotato di una tecnica straordinaria accompagnata da un’umiltà che ne faun giocatore unico, per qualità, intelligenza tattica, propensione alsacrificio. E’ da grande squadra e lo dimostra anche all’Olimpico difronte alla Lazio.Ecco il regista vero, l’uomo-squadra, l’uomo-assist e a Bergamo anche ilrisolutore, seppure su rigore. Tutto questo in soli 45'.Altro protagonista della vittoria veronese contro l’Atalanta. Tecnico,veloce è anche un buon lavoratore.Ancora una doppietta e anche stavolta è decisiva. Ai due gol segnati aMarassi nello scontro diretto col Genoa va aggiunta una traversa centratacon una sventola violentissima.Segna un gol decisivo contro la Lazio e lo fa dentro una gara per moltiaspetti esemplare.Nella notte di Diego, fa un gol che ricorda le sue prodezze. E poi giocatanto, gioca bene, sbagliando pochissimo.Quattro gol rifilati alla Roma sono la conferma del valore della suasquadra. Rino la sta portando ai vertici del campionato.. Portieri: Silvestri 6.67, Provedel 6.58, Dragowski 6.44.Difensori centrali: Kjaer 6.67, Romero 6.5, Chabot 6.36. Terzini:Spinazzola 6.63, Singo, Hakimi e Calabria 6.5. Centrocampisti: Veloso6.75, De Paul 6.72, Zaccagni 6.71. Attaccanti: Ibrahimovic 7.6, Ronaldo