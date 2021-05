Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 37a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.E’ il terzo portiere della Roma e nel derby è decisivo, almeno quanto Mkhitaryan e Pedro che segnano i gol della vittoria.Prestazione di spessore, sul piano tecnico e tattico, in un derby che la sua Roma vince con un bel secondo tempo.A 37 anni si prende la grande soddisfazione di una salvezza con una neo promossa. Contro il Toro, partita senza errori.Sempre sicuro e attento.Altra partita fatta bene.E’ il giocatore di casa e più di altri voleva questa salvezza. Ottima prestazione e ottima stagione.I suoi assist sono gioielli.E’ uno dei nostri centrocampisti con più qualità, ma per rendere al massimo deve trovare l’allenatore e l’ambiente ideale. Italiano e LaSpezia gli hanno dato tutto questo.Il migliore fra i bianconeri contro l’Inter come per tutta la stagione.Doppietta nella partita decisiva.Trascina l’Atalanta al secondo posto.Un grande risultato per una squadra che gioca un grande calcio.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Tripodi per Genoa-Atalanta, Salis e Ormezzano per Spezia-Torino, Balice e Guarro per Juventus-Inter, Balzani e Marcangeli per Roma-Lazio, Nathan per Fiorentina-Napoli, Mogavero per Benevento-Crotone, Santarossa per Udinese-Sampdoria, Buratti per Parma-Sassuolo, Longo per Milan-Cagliari, Righelli per Verona-Bologna (Righelli) 20.45.