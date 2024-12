Victor Osimhen al Galatasaray: dopo un'estate da separato in casa Napoli, senza trovare l'accordo in grado di sbloccare il colpo Lukaku né col Chelsea, né con l'Al-Hilal, né col Psg, si è trasferito in Turchia dopo la fine del mercato in Italia, accettando la corte del Gala. C'è una clausola rescissoria per un ritorno in Europa già a gennaio, ma i turchi non si dicono preoccupati, La sensazione è che ne parleremo ancora.