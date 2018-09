“Paulo, come tutti gli attaccanti che hanno disputato il mondiale, non ha avuto la possibilità di fare una preparazione continuativa che gli avrebbe permesso di essere in un momento di forma migliore", parole e musica di Beppe, contattato in esclusiva dalla redazione de IlBianconero.com. "Una grande società come la, questo, lo aveva messo in preventivo. E’ un periodo così, c’è soltanto ma recupererà in fretta e tornerà ad esser quello che conosciamo tutti.", ha proseguito il tecnico.