Beppe Iachini, allenatore ex Sassuolo, parla a la Gazzetta dello Sport del suo futuro: "Quando sono arrivato eravamo in piena lotta salvezza, penultimi. C’era preoccupazione, paura. Nel gruppo era entrata l’insicurezza. Invece abbiamo finito undicesimi, battendo strada facendo anche qualche grande. Non sono stato confermato? Pazienza, avevamo idee diverse. Così va il calcio. Però sono già pronto a ripartire. Offerte? Qualcosa dall’Inghilterra. Ma niente di serio. Aspetto. Intanto vorrei andare a studiare Klopp. A pelle mi piace. Mi incuriosisce anche il nuovo tecnico dell’Udinese, Velazquez. Avevo anche pensato di andare a seguirlo qualche giorno in ritiro. Poi, ho preferito lasciar perdere. Meglio evitare possibili malintesi".