Beppe Iachini, ex allenatore del Sassuolo, si è raccontato in un'intervista a Tuttosport: "Serie A? Affascinante come sempre. La Juve viaggia in un mondo a parte, vero, ma attenzione: la Juve non è solo Ronaldo. Lui è il fenomeno che tutti conosciamo ma a volte si dimentica che i bianconeri da anni sono un collettivo fortissimo e lo resterebbero anche se non avessero il portoghese. Spero che la Vecchia Signora torni a vincere la Champions League, se lo meriterebbe. E’ una delle favorite e mi auguro che questo sia l’anno buono. Dietro vedo il Napoli di Carlo Ancelotti, un Napoli nuovo nel modo di esprimersi in campo più che nei protagonisti. Avete visto come Carlo fa ruotare tutta la rosa e coinvolga nel suo progetto ogni singolo elemento della sua rosa? Sono convinto che i partenopei faranno molta strada anche se, a mio parere, restano distanti dalla Juventus. Un gradino sotto al Napoli lottano Inter, Roma e Milan. Poco distante dai tre competitor per la Champions ci sono Samp, Fiorentina e Lazio. Tutte e tre possono dare fastidio alle cosiddette grandi e praticano un calcio divertente. Tra le sorprese all’orizzonte c’è il Sassuolo. Infine per evitare la retrocessione si verificherà la solita battaglia, durissima. Ora Chievo e Frosinone sembrano le squadre più in difficoltà ma credo che la lotta per non cadere in B coinvolgerà almeno 7-8 squadre".