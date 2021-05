Intervistato da Sky Sport l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini ha commentato lo 0-0 contro il Crotone che ha chiuso la stagione.



VOLEVAMO FARE MEGLIO - "Siamo alla fine del campionato, c'è chi ha dato e speso tanto sia mentalmente che fisicamente. Volevamo fare meglio, la stagione è andata così, siamo contenti per l'epilogo perché non era così scontato un finale tranquillo".



GESTO D'AFFETTO - "Il mio è stato un gesto d'affetto per la Fiorentina. Quando mi hanno richiamato la situazione era complicata. Ho trovato paura e tensione, con un calendario tosto davanti. Bisognava rimettersi velocemente sotto, si è dovuto lavorare su ogni aspetto. Merito ai giocatori e alle componenti della società, sono felice perché sono molto legato a Firenze e in una situazione complessa abbiamo avuto da ultimo della serenità in più".



CHI ARRIVA - "Troverà un gruppo di ragazzi bravi, professionisti esemplari e una piazza in cui si aspettano tanto da loro, c'è pressione per avere risultati. Dovrà preparare bene la stagione e avere continuità nel lavoro, cosa che invece è venuta a mancare per me



VLAHOVIC - "Non so, faccio l'allenatore. Dusan ha potenzialità ancora enormi per crescere, ha fatto un ottimo lavoro. Le scelte però spetteranno a società e giocatori: questo club ha le potenzialità per poterlo trattenere".