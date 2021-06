Nel casting allenatori in casa, spicca una vecchia conoscenza del mondo blucerchiato, ossia Beppe. L'allenatore, libero dopo l'esperienza alla Fiorentina, ricorda ancora con affetto l'avventura a Genova: "per le grosse difficoltà superate, siamo riusciti a ribaltare tutto arrivando fino al successo. Tutto mi è rimasto nel cuore, il cammino ha legato ancora di più i tifosi e tutto l'ambiente con il sottoscritto. A distanza di anni sono ricordato con affetto, lo stesso che provo nei confronti dei tifosi, della maglia, dei colori della Sampdoria" ha detto a Sampdorianews.net.All'epoca, stupì la sua mancata riconferma: "A volte ci sono le combinazioni giuste, altre volte non si verificano... senz'altro mi è dispiaciuto parecchio non poter restare,di molti giovani. Mi vengono in mente ad esempio Icardi, Obiang, Krsticic, Soriano, Rossini, oltre ad Eder e Pozzi. In quei mesi hanno dato tanto alla Sampdoria, tutti insieme abbiamo raggiunto in rimonta l'obiettivo promozione, ricevendo il giusto riconoscimento dall'intero ambiente. Il mio ricordo è vivo come fossi rimasto per dieci anni alla Sampdoria".Adesso, il nome di Iachini torna a circolare per la panchina: "Ogni volta che avviene un cambio di panchina alla Sampdoria il mio nome inizia a circolare. Una situazione dettata dal lavoro fatto in quei mesi a Genova, dal rapporto umano di affetto e stima reciproci con la piazza, perchè la Sampdoria è una squadra speciale, non sarà mai come le altre per me".Tempo fa, con Ferrero in ottica Palermo, si parlava di Iachini come scelta del Viperetta per la società rosanero: "Ho saputo di questa considerazione. Qualche anno fa erano circolate voci anche per la Sampdoria, ma in ogni caso non potevo muovermi essendo ancora sotto contratto.". conclude.