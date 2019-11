Beppe Iachini resterà per sempre uno degli allenatori più amati dal mondo Sampdoria. Oltretutto il tecnico ex Empoli era stato in lizza per la panchina blucerchiata anche recentemente, prima che il Doria virasse su Ranieri per il post Di Francesco.



Iachini però sembra aver preso con grande signorilità la diversa scelta di Corte Lambruschini: "L​’inizio è stato difficile e complicato, ma conosco Ranieri e so quanto sia bravo" ha detto l'allenatore a Radio Sportiva. "La Sampdoria è un patrimonio del calcio italiano ed è giusto che per i suoi tifosi possa raggiungere le soddisfazioni che merita".



Come detto, qualche settimana fa Iachini è stato vicino alla Samp: "Ci sono state diverse situazioni che si potevano sviluppare, sia in Italia cha all’estero - ha ammesso - ma preferisco aspettare un progetto che possa definirsi tale".