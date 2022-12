L'allenatore exBeppeè rimasto legato ai colori blucerchiati. Il mister crede anche nella salvezza del club genovese, anche se l'impresa sembra ardua: "Lo so maSarà importante trovare continuità di risultati e ritrovare fiducia, entusiasmo, tornare a giocare senza paure. Mi è capitato spesso di subentrare in situazioni del genere, vedi lo stesso Sassuolo o la Fiorentina e poi di ripartire e salvarci con medie punti da Europa. So cosa succede, la pressione ti assale, rendi meno di come potresti. Per superare tutto questo, la testa è fondamentale. Tecnicamente la Samp ha buoni giocatori, ha tutto per poter risalire." ha detto a Il Secolo XIX.Iachini ripercorre anche la sua avventura alla Samp: "Salvarsi o vincere un campionato: le difficoltà sono comunque enormi, per certi versi simili. Anche allora c’era pressione enorme, un ambiente deluso dopo la retrocessione e un avvio in B non dei migliori.Fu una rincorsa incredibile e meritammo la A perché ai playoff ne vincemmo 4 su 4. Fu un esplosione di gioia anche perché a un certo punto non ci credeva quasi nessuno".Il suo ritorno non si è mai concretizzato: ", simpatizzante e tifoso della Samp. Nel calcio mai dire mai ma in ogni caso resterà sempre quell’esperienza che per me vale come 10 anni di carriera. Tutti insieme, con la spinta della società e di tifosi straordinari ce l’abbiamo fatta".Elogi per Stankovic: "Caratterialmente ma pure tatticamenteNon è facile venire a capo di queste situazioni ma ci sono tutte le possibilità di venirne fuori. La differenza, poi, la fanno non i moduli ma i punti: i risultati ti ridanno serenità" conclude.