Nel corso della sua presentazione da tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini ha parlato anche di Federico Chiesa: "Lui è un ragazzo che devo ringraziare, ci ho parlato sotto le feste di Natale. Ho visto tante situazioni per capire su cosa migliorare, lui era al campo con me. Ha rinunciato alle vacanze, glielo ho chiesto io e lui l’ha fatto. Ha voglia di fare il bene della Fiorentina e questo è un bene primario. Recupererà in fretta e può giocare in molte posizioni del campo, in attacco può stare ovunque".