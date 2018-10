Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Da quando sono arrivato ho sentito la fiducia e mi sento molto importante. Non sono imprescindibile,m nel calcio lo è solo Messi. Lui e CR7 sono due campioni ma l'argentino per me è più forte. L'ho conosciuto, siamo andati a scuola insieme e lo conosco molto bene. Adesso sto molto meglio, ho superato dall'infortunio e la sosta arriva nel momento giusto. Il recupero è stato veloce ma non volevo rischiare. Queste due settimane mi faranno molto bene. Stiamo provando vari schemi, in attacco siamo in tanti e tutti importanti. Anche chi entra dopo dà una grossa mano e le squadre importanti sfruttano tutto questo. Belotti? A volte non andare in Nazionale fa bene, ci si allena meglio e si è più liberi mentalmente. È il nostro capitano e siamo tutti vicino a lui. Contro il Frosinone è stato sfortunato. Il rinnovo? Siamo vicini all'accordo. Ne stiamo parlando e c'è disponibilità sia da parte mia che da parte della società. Qui sto benissimo. Spero di raggiungere anche quest'anno la doppia cifra".