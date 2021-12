Niente Serie B per Iago Falque. L'esterno spagnolo, accostato a più riprese a diversi club della cadetteria lascia l'Italia e torna in Spagna: In attesa di trovare una nuova squadra ha deciso di allenarsi con il S.D. Compostela, club della Terza Divisione iberica. Un vero e proprio ritorno a casa, essendo Santiago de Compostela vicino a Vigo, dove il giocatore è nato.