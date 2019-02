Da una Rodriguez all'altra, Andrea Iannone non ha perso tempo per consolarsi dopo la fine della lunga relazione con Belen. La bellissima showgirl argentina e nota ex di qualche calciatore fra cui Marco Borriello è tornata dall'ex-marito Stefano De Martino e allora il pilota di Moto Gp ha trovato subito il modo di consolarsi.



Da una Rodriguez all'altra, dicevamo, perché la nuova fiamma di Iannone è una modella venezuelana e fa proprio Rodriguez di cognome e Carmen Victoria di nome. A svelarlo è stato il magazine di Fabrizio Corona che ha confermato come i due siano da tempo legati e che fra i due non sia la prima volta che scoppia del tenero. Da una Rodriguez all'altra Iannone è caduto decisamente in piedi.