E' definitivamente scoppiato il gossip che si preannuncia essere il più caldo e bollente dell'estate (in tutti i sensi) e che, c'è da giurarsi, diventerà un vero tormentone tra foto, video, Instagram Stories, commenti al veleno (già prontamente pervenuti), consensi e dissensi: l'ex di Belen Andrea Iannone e Giulia De Lellis, nota influencer che conta oltre 4 milioni di fan su Instagram, stanno ufficialmente insieme e chiaramente lo hanno reso noto sui social, e dove sennò?

La coppia che non ti aspetti si frequenta già da un mese, ed è stata pizzicata da Chi prima in centro a Milano e poi nella splendida villa in Sardegna dove i due si sono rifugiati per una breve vacanza, dando sfogo alla passione definitivamente esplosa.



E poi... e poi... una volta resa pubblica la relazione, in tempo brevissimo si sono scatenate una serie di reazioni a catena.

Prima Giulia infuriata con gli inviati del settimanale diretto da Alfonso Signorini, rei di essersi intromessi con i teleobiettivi nella loro intimità, fotografandoli in tenere effusioni proprio in Costa Smeralda, tanto infuriata da minacciare addirittura una denuncia nelle sedi opportune; poi il post del video incriminato nel quale il novello fidanzato bacia l'alluce della sua bella a bordo piscina... e via con le critiche a valanga di chi proprio non manda giù che tali scene siano rese pubbliche - da notare come il post condivisibile o meno in neanche un giorno abbia raccolto quasi 2.500.000 visualizzazioni, mica noccioline -.



E infine non si è fatta attendere la stoccata al veleno di Cecilia Rodriguez contro l'ex gieffina e l’ex compagno della sorella Belen, e pensare che nella Casa del Grande Fratello Vip le due ladies avevano stretto una buona amicizia, tanto da essere praticamente inseparabili... misteri tra vip!



Intervistata dal solito Chi insieme al fidanzato Ignazio Moser, la bella Cecilia non ha avuto peli sulla lingua: “Nelle interviste tutti dicono "Che belli" o "Auguri e figli maschi". Questo perché nessuno mai si espone veramente col parere più sincero o con quello che pensa. Io sono sicura che Andrea e Giulia De Lellis si troveranno bene, anzi benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti "un metro e una banana". Precisi precisi”. Redarguita dal fidanzato, che la invitava a moderare le parole ha aggiunto: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.



E per finire, già che c'era, si è lasciata andare a un appello professionale: “Sono in*** nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono. Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre”.



Più che di uno sfogo, che si tratti piuttosto di una bella dose di gelosia nei confronti del gran successo di Giulia ora al fianco di Iannone? E siamo solo all'inizio...