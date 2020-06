Prima la fine della storia d'amore con Belen Rodriguez, tornata con Stefano De Martino (ma poi arrivata di nuovo alla rottura) poi quella con Giulia De Lellis, anche lei tornata dall'ex che le aveva fatto le corna, Andrea Damante. Andrea Iannone è ancora alle prese con l'accusa di doping per cui è stato sospeso per 18 mesi e per cui sia lui che la Wada han fatto ricorso, ma nel frattempo a consolare cuori infranti non ci sta più e dopo il flirt smentito con Cristina Buccino ieri è spuntato il nuovo gossip ufficializzato proprio sul profilo instagram della nuova presunta fiamma.



Si ma chi è? Perché il dubbio rimane in quanto il centauro è apparso in foto in intimità accanto a una delle due sorelle Jasmine e Jay Carlo Gigli. ​Le due sono le figlie di Carlo Gigli, cantautore romano che partecipò anche al Festival di Sanremo del 1976 e oggi, oltre al ruolo di soubrette in diversi programmi Rai, fanno anche le dj.



Il problema è che le due hanno un profilo instagram condiviso e si somigliano parecchio come mostrano le foto che abbiamo selezionato nella nostra gallery. Quale delle due sarà la nuova fidanzata di Iannone? Presto arriveranno aggiornamenti.