La storia d'amore fra il pilota di Moto Gp Andrea Iannone e Giulia De Lellis è precipitata rapidamente e fra i due sono volati gli stracci. La modella ha scelto di lasciare il centauro per tornare con lo storico ex Andrea Damante, il quale è stato il protagonista del libro sulle corna scritto proprio dalla De Lellis e diventato un successo globale.



Anche Iannone però non sta perdendo tempo e, al contrario, spunta già un clamoroso gossip condito da indizi social sempre più costanti. Si vocifera infatti che dietro ai like tattici e a quel "Cristina" lasciato sotto a una canzone postata su instagram ci sia un flirt in atto con Cristina Buccino (ex fra le altre anche di Cristiano Ronaldo con cui ha avuto una breve storia).



C'è però di più perché dalle storie e dalle foto postate dalla Buccino i fan più accaniti dei due hanno notato che alcuni particolare dell'abitazione di sfondo sono molto simili tanto che c'è chi ipotizza che i due stiano vivendo insieme nell'abitazione di Lugano di Iannone.



Dopo Belen Rodriguez e dopo Giulia De Lellis il pilota casca ancora in piedi, perchè anche Cristina è una bellezza unica e noi vi mostriamo le sue foto nella nostra gallery.