Roger Ibanez ora piace a tutti, o quasi. La Premier, infatti, è tornata a puntare i fari sul difensore romanista che da poco ha riconquistato anche la Seleçao e che stasera sarà assente causa squalifica. L’incontro tra lo stesso Ibanez e il suo agente in questi giorni non sarebbe casuale. Già la scorsa estate Tottenham e Newcastle si erano fatte sentire. L'appuntamento sembra solo rinviato.



COSTI - La Roma aveva pretese alte: 35 milioni. Ora lo sono ancora di più considerato anche il prezzo dei difensori centrali in Inghilterra. Non gli 80 della clausola rescissoria ovviamente, ma per poco meno di 50 la cessione potrebbe arrivare. E sarebbe una plusvalenza niente male anche agli occhi della Uefa. Così lo stesso Tottenham avrebbe ribussato alla porta, a prescindere da Conte. E in fila ci sarebbe anche il West Ham. In un’ottica di fair play finanziario una cessione importante è quasi da mettere in conto, e con quei soldi Pinto avrebbe risorse da investire in altri ruoli.