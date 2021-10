nonostante i fisiologici acciacchi dell'età e un recente problema al tendine d'Achille che, dopo la gioia per l'esordio con gol-lampo contro la Lazio, gli ha tolto l'opportunità di aiutare il suoin questo entusiasmante inizio di stagione., dove i rossoneri di Pioli - al netto di qualche clamorosa svista arbitrale - hanno denunciato qualche difficoltà in termini di malizia.- L'ultimo problemo fisico è stato pienamente superato etra due settimane, quando il Milan tornerà in campo contro l'Hellas Verona. Ibrahimovic vuole iniziare a tutti gli effetti la sua stagione, ponendosi degli obiettivi per l'immediato e, chissà, cominciare a programmare il proprio futuro., ma Ibra guarda già avanti., ponendo fine ad una carriera formidabile per iniziare un nuovo capitolo della sua storia, magari con un ruolo dirigenzialeproprio all'interno del Milan, o. Per uno come Ibra nulla è impossibile, visto che nemmeno un intervento al crociato nel 2017, a 36 anni, è stato in grado di fermarlo. Ma, mai come in questo, le sue recenti dichiarazioni ("Non sono Superman") risuonano come un ammonimento: un passo alla volta, sempre a testa altissima. Buon compleanno, Ibra.