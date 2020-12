Vanno bene i lustrini e le paillettes, i fiori e Ibrahimovic che si diverte a fare dio. Personaggio fantastico,. Tanto che. Un gran bel colpo per. Ci divertiremo, questo è sicuro.nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi”. E tutti a ridere a crepapelle, ovviamente, e a lustrarsi gli occhi: quanto è bravo questo calciatore che non rinuncia nemmeno a una partita benché debba andare a Sanremo.. La sua squadra, anche grazie a lui, è in lotta per lo scudetto e, orario da stabilire (c’è chi indica le 18);, inizio alle 15.Non cominciate anche voi a credere che ci sia qualcosa che non va?Immaginiamo la settimana di Ibra.allenamento Milanello e via a Sanremo, con ritorno a Milano nella notte.: partita di campionato con l’Udinese e via a Sanremo (con ritorno a Milano, ovviamente).: su e giù, allenamento e Festival, allenamento e Festival.: rifinitura a Milanello, finale del Festival, viaggio per Verona nella notte., dopo qualche ora di sono: partita di campionato.Come può pensare di viverla un professionista del calcio, per di più a 39 anni?: “Il Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con il Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità”. Sa tanto di, o comunqueMa almeno non si parli di professionalità.Rileggendo l’Ibra-calendario dal 2 al 7 marzo,Zlatan a Sanremo ci sarà, ma. Massì, non può che essere così.@steagresti