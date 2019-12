Il Milan è tornato quest’oggi ad allenarsi in vista della partita con la Sampdoria del prossimo 6 gennaio. Volti concentrati e sguardi seri, tra pochi giorni si torna a fare sul serio. Ma l’attesa è tutta su Zlatan Ibrahimovic. Il suo ritorno calamita l’attenzione, non solo dei tifosi. Tutti aspettano Ibra, le tappe del suo sbarco nell’universo rossonero sono già state fissate.



QUANDO SBARCA - Zlatan trascorrerà la serata di Capodanno e il primo giorno del 2020 sulle montagne svedesi di Are, insieme alla sua famiglia. Giovedì mattina, il 2 gennaio, volerà a Milano: arrivo con volo privato previsto all’aeroporto di Linate, poi subito visite mediche e firma sul contratto, che lo legherà al Milan per i prossimi 6 mesi, con rinnovo per un anno legato al verificarsi di determinate condizioni. Possibile anche un primo assaggio di Milanello, sempre giovedì 2, una volta ultimate visite mediche e firma. Difficile invece che si riesca ad allenarsi col resto della squadra. La prima seduta di Ibra nel nuovo Milan guidato da Pioli infatti dovrebbe andare in scena venerdì 3: in mattinata la conferenza stampa di presentazione, poi l’allenamento.



LA PRIMA PARTITA - Contro la Sampdoria, alle ore 15 di lunedì 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, ci sarà una passerella a San Siro. I tifosi potranno riabbracciarlo, Zlatan saluterà e assisterà alla partita. Complicato anche pensare a una convocazione dello svedese per la gara successiva, a Cagliari sabato 11. Sembra invece sicura la sua presenza quattro giorni dopo, quando a Milano arriverà la Spal per la sfida secca che consegnerà il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. A meno di sorprese, sarà quella la partita del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic.