Zlatan Ibrahimovic ha parlato al Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, menzionando anche due dei suoi "fratelli minori" nel corso degli anni:



"Balotelli? Quando un ragazzino ha l'occasione di sfruttare il suo talento... Lui ha avuto tante occasioni, non ne ha sfruttata neanche una. Ce ne sono tanti che vogliono avere solo un'occasione, lui ha perso tutte le occasioni che ha avuto. Se lo si può paragonare a Leao? No no, non si può neanche paragonare. Se fa gol là è un genio. Solo i geni capiscono cosa devono fare lì. Per questo lui è là e Balotelli è in tribuna. Meglio Ibra o Leao? Ibra ha creato Leao".