Un durissimo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Ivan Gazidis è andato in scena oggi a Milanello. Lo racconta il Corriere dello Sport in prima pagina: “Ti presenti soltanto ora? Questo Milan non è più il club di una volta…“, ha tuonato Ibra quando Gazidis si è palesato a Milanello dopo mesi per parlare alla squadra e avere un confronto sul tema del taglio stipendi. “Un duro faccia a faccia, perché Ibra ha parlato a nome della squadra e sono scattate le scintille con l’ad rossonero”, si legge.