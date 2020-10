sul continuare a utilizzare tutte le forme di protezione possibili per fronteggiare l'avanzata del virus, tornata particolarmente violenta proprio in una delle zone d'Italia più colpite.. Vinciamo noi!", è il messaggio contenuto nel video diffuso sul proprio profilo Instagram dall'asso svedese., ancora positivo dopo l'ultimo tampone effettuato e che ha scatenato tante polemiche per il suo post, poi rimosso, che metteva in forte discussione la validità e l'utilità dei test.