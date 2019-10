Partiamo da un assunto piuttosto banale e finanche scontato: le statue, così come i monumenti e le effigi in senso lato, nella stragrande maggioranza dei casi vengono dedicate a chi non è più tra noi. Più o meno in ogni città d'Italia potremo trovare una statua di Garibaldi, ad esempio, o di Vittorio Emanuele, o di Giuseppe Verdi; personaggi storici dunque. Nei casi più eccezionali potremo imbatterci in monumenti dedicati ad un cittadino illustre che, a suo modo, si è storicamente distinto. Stiamo però parlando pur sempre di figure passate a miglior vita. Questa regola - non scritta ma di buon gusto - non vale per il mondo del calcio. Potrebbe bastare questa prima constatazione per affermare che, in effetti, è difficile trovare qualcosa di più kitsch e di pessimo gusto delle statue rappresentanti i calciatori ancora in attività.

L'ego ipertrofico di certi calciatori, poi, diventa benzina sul fuoco. Prendiamo uno come Ibrahimovic - Lo svedese non ha mai mancato di sottolineare la sua (supposta) superiorità arrivando anche ad auto definirsi: Dio. Il fagocitante star system calcistico ha bisogno di spremere il personaggio di turno: elevarlo ad eroe e, se il pubblico lo richiede, anche a semi-dio.Prendiamo uno come a cui ieri è stata dedicata una statua nella sua città natale, Malmö . Il buon Zlatan ha costruito il suo personaggio sul carattere scontroso, burbero ma al tempo stesso estremamente narcisista e presuntuoso che lo contraddistingue (proprio ieri ha dichiarato in modo molto pacato: "Ora che ci sono due Ibra il mondo è un posto migliore").

Certo,o, se preferite, una passione che finanzia cifre a sei (o più) zeri.. Ecco che allora quelle biografie, quelle vite diventano pubbliche (diventano social) e hanno bisogno di essere pompate il più possibile.Il problema sorge proprio qui, quando autografi, selfie, apparizioni pubbliche, premi personali e di squadra non bastano più.Cristiano Ronaldo (al quale è stato dedicato anche l'aeroporto di Madeira oltre che un museo), Messi, Ibrahimovic, Beckham, Henry, Radamel Falcao sono solo alcuni dei campioni che hanno ricevuto in dote un monumento. Luoghi di culto per il laico pellegrinaggio dei più ferventi sostenitori. Immagini sacre (spesso anche bruttine) da idolatrare.Fortunatamente il turismo italiano non soffre di una penuria tale da aver bisogno di statue da dedicare ai calciatori per richiamare appassionati dall'estero, anzi. Anche perché dato lo scarso senso civico di alcuni nostri compatrioti verrebbero vandalizzate in tempo zero.Nel centro di Malmö ora domina (cosi suoi 3 metri di altezza) la statua del "santone" locale.D'altra parte l'ha detto bene lui stesso: "Non c’è cosa più bella di questa statua, ci sono giocatori che vincono trofei, altri che vincono trofei e che hanno anche la statua".