Non solo Sanremo.. L'indizio lo dà direttamente l'attaccante tramite Instagram, postando una foto con la scritta "". Il motivo? Lo svela L'Equipe, che spiega come Antivirus sarà il personaggio che interpreterà Ibra all'interno dell'ultimo film di Asterix e Obelix. Guillaume Canet e Gilles Lellouche saranno Asterix e Obelix, Marion Cotillard sarà Cleopatra, Vincent Cassel farà Giulio Cesare. In passato, già sportivi come Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker o Amélie Mauresmo erano apparsi in Asterix e Obelix.