Dopo quattro turni di campionato abbiamo selezionato. Le due formazioni sono il risultato dei voti dei corrispondenti e degli inviati di Calciomercato.com. Ogni settimana i nostri lettori potranno avere sott’occhio la classifica dei migliori di giornata e quella dei migliori come media-voto.Partenza eccellente per il numero uno polacco, anche se in nazionale deve cedere il posto a Fabianski, segno di una fantastica generazione di portieri della Polonia.Nessuno meglio di lui sulla fascia destra. Incomprensibile la scelta del Real Madrid che l’ha ceduto all’Inter: come terzino destro Zidane schiera Nacho...Subito in gol al rientro a Cesena contro lo Spezia.Inizio di stagione al suo livello: sicuro e attento compagno di Koulibaly.Una spinta continua, ha fatto bene sia nella Roma che in Nazionale.Non è un titolare fisso, ma quando Gattuso lo chiama il macedone dà il massimo.E’ stata la splendida prestazione (con doppietta) contro la Juventus a spingerlo così in alto. Meno bene contro il Benevento.Conosceva il calcio italiano e non ha avuto problemi a dare all’Inter quello che Conte gli chiedeva.L’ultima partita, quella del San Paolo, è stata un disastro per tutta la squadra, ma con le prime tre ha toccato un livello di gioco pazzesco.Ha il voto più alto della Serie A, basta questo per stabilirne la solita grandezza.Ogni volta che Conte ha bisogno di lui, la risposta è notevole.Lui e Pioli al top.Il punto di Verona è in buona parte suo.Contro la Juve mette Chiesa in crisi e si procura il rigore.A Cesena contro lo Spezia gioca bene, al di là del gol che segna dopo un minuto e mezzo e nonostante la difficoltà della squadra viola.Uno dei migliori contro la Lazio.Prima rete in A con una prestazione con i fiocchi. Sotto la guida di Ranieri può diventare una delle rivelazioni della stagione.La Juve non ha un regista, il Crotone sì e si vede. Nonostante i quasi 34 anni, è ancora uno dei migliori interpreti del ruolo.Gol e prestazione. Finché tiene la luce accesa, è un bel Bologna.E’ un grande acquisto e lo dimostra anche contro il Benevento.Torna Edin (con una doppietta) e la Roma vola.Doppietta anche per il messicano in un pomeriggio da ricordare.Vince il derby. Non da solo, certo, ma la differenza fra lui e tutti gli altri schierati a San Siro è evidente.Schianta l’Atalanta con un primo tempo fantastico.