Non è passato inosservato il gesto che Zlatan Ibrahimovic ha fatto con la mano dopo la doppietta contro il Crotone. In particolare, il segno 2, seguito da un +1. Due le possibili interpretazioni più gettonate nel post-partita: un messaggio verso la dirigenza in chiave rinnovo, a chiedere un anno in più di contratto; oppure più banalmente un riferimento ai 500 gol, raggiunti prima e superati poi con la doppietta. Diversi spunti interpretativi, nemmeno Pioli ha chiarito l’esultanza dello svedese nel post-partita…