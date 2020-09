Il sì di Ibrahimovic, l’arrivo di Brahim Diaz, il sorpasso all’Inter su Tonali: il Milan viaggia verso la prima giornata di campionato sulle ali dell’entusiasmo. E per i suoi tifosi (e non solo) si candida a lottare per lo scudetto. La conferma arriva dall’andamento delle scommesse sul prossimo tricolore. Sorprendente il dato rilevato dagli analisti: quasi il 25% delle giocate (una su quattro) confluisce sui rossoneri. Un buon traino è rappresentato dalla quota, ancora piuttosto alta: lo scudetto del Milan, riporta Agipronews, vale attualmente 30 volte la giocata. Il quadro positivo è completato dal pronostico sulla prima giornata, nettamente favorevole ai rossoneri: la vittoria interna con il Bologna è data a 1,55, il pareggio a 4,25, il “2” dell’ex Mihajlovic è a 5,55. Tornando al tabellone scudetto, raccolgono consensi Inter (data a 2,55) e Lazio (a 23), con il 17% delle scommesse; l’Atalanta (a 18) ha un buon 8%, il Napoli (a 16) non convince e si ferma sotto il 4%. Quanto alla Juve, resta la favorita assoluta, a 1,95, ma per ora non scalda gli scommettitori: la “vota” meno del 10%.