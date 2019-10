Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in Italia. Non sarà semplice trovare la soluzione giusta, le ipotesi sono tante, da Napoli fino alla suggestione Bologna. Ma un suo ritorno all'Inter è stato rallentato dalle parole di Beppe Marotta: i nerazzurri si ritengono a posto, prevedono un investimento diverso a gennaio per un centravanti eventualmente meno ingombrante dello svedese. Le valutazioni sono in corso, l'Inter ha comunque preso informazioni sui costi ma ad oggi senza andare oltre in alcun modo 'ufficiale' con Ibra che si libererà a fine dicembre dai Los Angeles Galaxy.





FATTORE RAIOLA - C'è un altro fattore da considerare per i nerazzurri: Mino Raiola non ha praticamente mai fatto operazioni con l'Inter da quando c'è il gruppo Suning, il rapporto con Marotta è buonissimo dai tempi della Juve ma non bisogna sottovalutare lo zero alla casella 'affari fatti tra Raiola e l'Inter' ormai da anni. Sintomo di un feeling che non decolla, spesso con procuratori così importanti può essere un fattore determinanti quando c'è da spostare assistiti illustri come Ibrahimovic. Ad oggi, tra l'Inter e Zlatan non è scoccata la scintilla per il ritorno a gennaio. Nei prossimi giorni, chissà...