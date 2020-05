Continua nella nostra gallery per scoprire gli altri infortunati eccellenti della ripresa.

L'allarme arriva dalla Germania: non è solo il virus a preoccupare il calcio,. Lo studio condotto dal dottor Joel Mason, ricercatore australiano dell'Istituto di scienze dello sport dell'Università di Jena, sulle prime giornate post Covid-19 della Bundesliga conferma i timori:, con 65 giocatori fermi ai box dopo due giornate (in media più di tre a squadra). Un campanello per il calcio tedesco ma non solo, perché a fare i conti con i problemi da ripresa dopo due mesi di inattività sono i calciatori di tutti i campionati:- Ultimo in ordine cronologico ad aggiungersi all'elenco: gli esami hanno escluso problemi al tendine d'Achille, 'solo' lesione al soleo del polpaccio per lo svedese che starà comunque ai box per qualche settimana.