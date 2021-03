, tra battute e risate. Basta sentire le parole con le quali Zlatan presenta Sinisa per capire il rapporto tra i due: "Un mio amico, un grande gladiatore. Una persona che sa cos'è il coraggio". Con la sua determinazione Miha ha vinto la battaglia contro la leucemia: ", poi ho iniziato a pensare positivo, convinto che avrei vinto io. E alla fine ho avuto ragione".Tre punti conquistati in trasferta su un letto d'ospedale. I più importanti della vita. Portati a casa anche grazie al supporto degli amici: "Quando ho sentito la notizia non avevo la forza di chiamarlo - racconta Ibrahimovic - dopo qualche giorno l'ho fatto, ma non riuscivo a parlare. Era lui che dava la forza a me dicendomi che stava bene".. Tentativo fallito nonostante l'insistenza: "Zlatan sarebbe venuto volentieri, ma capisco la sua scelta. Diciamo che quest'anno sarebbe stato un peccato per tutta la città averlo in rossoblù ma senza pubblico allo stadio".I due non sono mai stati compagni di squadra ma si sono spesso incontrati da avversari. Compreso il giorno di quella famosa testata:. Così quella volta dovevo trovare un modo per non farlo rendere al massimo, l'ho fatto arrabbiare talmente tanto che durante un contrastoOggi ridono e scherzano, ma quella volta se le erano promesse per davvero. Caratteri focosi i due, che non le mandano certo a dire. Talmente amici che. "C'è ancora tempo..." replica puntuale Zlatan. Prima ancora di stringere un legame più forte, tra i due c'è sempre stata stima reciproca: "Sinisa è uno degli avversari più forti che ho affrontano - racconta l'attaccante del Milan - insieme a lui anche Maldini, aggressivo ma sempre onesto, e Chiellini che è uno che mi stimola molto".