Quello che vi stiamo raccontando in questi giorni è il Festival più calcistico di sempre. Il pallone protagonista all'Ariston, con Ibra ma non solo. Nei testi delle canzoni ci sono sempre più riferimenti al calcio: da Bugo che nomina Cristiano Ronaldo ad Avincola che si presenta con un pallone tra le braccia per cantare la sua 'Goal!'. Certo,dei Nomadi ma saranno anche protagonisti di gag e sketch con Amadeus.- E pensare che quella che oggi è un'amicizia bella e sincera è iniziata con una... testata. Dobbiamo tornare indietro di 16 anni: stadio San Siro, Inter-Juve.. L'Inter vince 1-0 con un gol di Cruz, ma tutti parlano del gesto dello svedese. Il Giudice Sportivo lo squalifica per 3 giornate con la prova tv, ma chi conosce bene Zlatan giura che quando tornò a casa voleva partire di notte per andare a picchiare Mihajlovic.- Acqua passata, oggi. Ma nel 2006 ha rischiato di far saltare il trasferimento di Ibra all'Inter.. Ma ha un rimpianto: 'Mi dispiace non aver mai giocato con lui". Ma: "In guerra lo vorrei sempre al mio fianco". La sua guerra, intanto, Sinisa l'ha vinta da solo ma con il supporto di tutti gli amici. Dopo aver sconfitto la leucemia è arrivato anche un messaggio d'amore da parte di Ibra: "Avanti amico e fratello, sapevo che eri il più forte di tutti".- Fratelli slavi, di quelli tosti. Stesse origini e stesso temperamento. Sono due caratteri forti, che non hanno paura di nulla e non si tirano indietro nemmeno quando c'è da cantare: "Faremo schifo insieme" ha scherzato qualche giorno fa Sinisa, che. Mihajlovic però dovrà accontentarsi di averlo come spalla canora al Festival: dal campo a Sanremo, 16 anni dopo quella testata sono diventati amici per la pelle.