Jannik Sinner, il più forte tennista italiano, attualmente al numero 4 della classifica ATP, è anche un grande tifoso del Milan. Intervistato da La Stampa, Sinner parla di Zlatan Ibrahimovic, che è da poco tornato nel mondo rossonero come consulente della proprietà: "Se è stato il mio preferito? Domanda difficile, abbiamo avuto e abbiamo tanti grandi giocatori. Sicuramente lui fa parte dei miei preferiti come tanti rossoneri. Sono sicuro che Ibrahimovic farà un buon lavoro per la squadra".