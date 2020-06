Gabriel Paletta, difensore del Monza, parla a Tuttosport, svelando i piani futuri del club brianzolo, neopromosso in Serie B: "Vedere Ibrahimovic, Kakà o Daniel Maldini al Monza? Ibra è stato il giocatore più difficile da marcare nella mia carriera. Mi piacerebbe marcarlo, ma in allenamento [sorride, ndr]. Ma sarebbe bello giocare anche con Ricky e Daniel, che è un giovane molto interessante. Facciamo così, sarebbe bello se arrivassero tutti. Ma questa aspettativa la possono creare solo Berlusconi e Galliani. Ma lasciamoli lavorare, anche perché loro sanno come e cosa si deve fare sul mercato. Con loro può succedere di tutto”