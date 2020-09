, il destino amico non ti ha riservato infortuni gravi e dentro di te (soprattutto) arde ancora il fuoco dell’ambizione,, mattatore assoluto dicon una carta d’identità che tra una decina di giorni (3 ottobre) lo vedrà compiere. Giù il cappello davanti all’della Serie A, ancora capace di «surfare» l’onda ed ergersi una spanna sopra tutti. Fosse stato più giovane - come ha precisato lui stesso - al Bologna ieri sera ne avrebbe fatti quattro, di gol. Due possono bastare per confermare che l’età è un dettaglio, quando c’è tutto il resto.da questa classifica i portieri (Il 42enneè ancora in attività, Ballotta giocò la sua ultima partita con la Lazio a 44 anni e 38 giorni) e considerando solo i giocatori di movimento, il primato di calciatore più vecchio ad aver giocato in Serie A spetta a Billy, che con i suoi 41 anni e 25 giorni stacca di un paio di settimane Pietro(41 anni e 10 giorni) e di quasi due mesi Paolo, attivo fino a 40 anni e 339 giorni. I(distanzia di pochi mesi Bruno Alves e Palacio) e va a inserirsi nel solco dei grandissimi che ogni anno hanno spostato in là il paletto del ritiro.Non arriverà mai a giocare fino a 52 anni come il giapponese ex Genoa (campionato 1994-95) Kazu, non eguaglierà nemmeno il celebre baronetto inglese Stanleyche vinse il Pallone d’Oro nel 1956 (aveva già 41 anni) e giocò la sua partita ufficiale dopo aver arpionato i cinquant’anni (nel 1965),: il suo quasi coetaneo Roger(8 agosto 1981) si è già guadagnato l’eternità,, Manuelsi laureò campione del mondo di F1 a, Georgesalì sul ring a 48 anni: aveva le ginocchia che urlavano dal dolore ed era sordo da un orecchio, ma il sacro fuoco bruciava ancora.In Premier il giocatore più anziano sceso in campo nella prima giornata è il centrale del, Wes(36 anni), nella Liga spagnola continua a furoreggiare sulla fascia il 39enne ex Fiorentina(in forza al Betis), in Bundesliga nessuno tocchi Makoto, 36 anni, mediano giapponese dell’che ogni anno assicura di volersi ritirare e ogni anno rinnova, forte anche della popolarità che in patria ha fatto vendere alla sua autobiografia più di 2 milioni di copie., bandiera e capitano del, club in cui milita ormai dal 2011. Dieci giorni fa nella partita vinta contro il Lione Hilton è sceso in campo due giorni dopo aver compiuto 43 anni. Unica macchia, si è fatto espellere per doppio giallo. Così avrà un turno per tirare il fiato e ripresentarsi al centro della difesa. Intanto però va a caccia del record francese di tutti i tempi, che appartiene a Roger, che nel 1956 è sceso in campo con la maglia del Troyes all’età di 44 anni.