Salterà tre-quattro partite di campionato, dopo le due non giocate per il coronavirus. Ma le 10 reti in sei gare parlano chiaro, e per i bookmaker Zlatan Ibrahimovic resta uno dei grandi favoriti per il titolo di re dei bomber, che ha già conquistato nel 2008-09 con l’Inter e nel 2011-12, durante il primo periodo milanista. Gli analisti vedono lo svedese in piena corsa, a 3,30, insieme a Cristiano Ronaldo (favorito assoluto a 2,05, con 8 reti in 5 partite) e Lukaku (a 4,25, 7 centri in 7 partite). Al di fuori di questo trio reale le chance sono ridottissime: Immobile (4 gol) è a 14, Belotti (6) a 19, Lautaro Martinez (5) a 23. Chi ha puntato su Ibra alla vigilia del campionato potrebbe essere adeguatamente ripagato: le quote di partenza lo davano lontano dai primi, a 12. Neanche i bookmaker pensavano che a 39 anni potesse riproporsi a livelli così alti.