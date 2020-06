Un futuro tutto da scrivere. Zlatan Ibrahimovic al momento ha una priorità: tornare il prima possibile in campo. Su dove giocherà la prossima stagione al momento non ci sono certezze. Come riportato dal Corriere della Sera, il progetto giovani (che cozza con l’ingaggio di un 39enne) e la richiesta di ingaggio di 6 milioni frenano per ora le intenzioni di Gazidis di proseguire il matrimonio con Ibra, per il quale il Monza di Berlusconi e Galliani è pronto a far follie.