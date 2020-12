torna a Milanello, dopo aver trascorso il periodo di Natale in Svezia con la famiglia: per lo svedese, domani sono in programma glidi accertamento (e il tampone per il Covid) dopo lalo scorso 22 novembre. Il club rossonero e il giocatore nel prossimo mese intendono agire con molta cautela, per evitare ricadute che possano condizionare oltremodo la stagione di Ibra e, di conseguenza, della squadra diPer quanto riguarda le tempistiche della ripresa,. A queste due partite faranno seguito il doppio impegno con il Torino del 9 gennaio (campionato) e del 12 gennaio (Coppa Italia), la trasferta di Cagliari del 18 gennaio ein campo, se non ci saranno intoppi durante il percorso di recupero.Nel frattempo, arriva la notizia che I(2-6 marzo), come rivelato dal conduttore della manifestazione: "Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo".