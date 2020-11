Come le grandi storie che si rispettino. E' successo a un mago londinese, perché non può farlo uno stregone svedese? Zlatansembra aver scoperto l'elisir dell'eterna giovinezza, si paragona spesso asi guarda in campo e si riscopre sempre più giovane: sì, ci sono tutti gli ingredienti per girare un film sulla sua vita. Un sorta di, dagli inizi non semplici fino all'esplosione con l': nell'autunno del 2021 escelo distribuirà in Italia, Jensha diretto il biopic,è stato coinvolto in prima persona: consulente in fase di sceneggiatura. Due saranno gli attori che lo interpreteranno: uno è, che vestirà i panni di uno Zlatan 11enne; Granit, invece, dal periodo che vai dai 17 ai 23 anni. Andrea, attore e fondatore della Lucky Red, si esprime così su Zlatan: “Ibrahimovic è molto più che un calciatore: è un leader puro, un’icona leggendaria, un modo di essere che appartiene soltanto a lui e che non è replicabile. Il racconto di questo mito contemporaneo che in Italia ha trovato la sua più alta consacrazione, non poteva che diventare una grande storia per il cinema”. La pensa come noi.Un libro e un film, quindi. Entrambi con ladi Ibra.che può fare la differenza anche nel futuro dello svedese. In scadenza di contratto col, capocannoniere della Serie A,: è vero, ci sono i rigori sbagliati, ma anche 8 gol e una voglia infinita di cancellare i propri errori. Nonché una serenità che poche volte si è vista in passato. Per questo, con Raiola, che già dovrà affrontare i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli, si parlerà dello svedese. E chissà se dopoci sarà un sequel, o uno spin off, o una scena extra dopo i titoli di coda in stiledettaglio di una mano che firma un contratto, con una Champions non messa a fuoco. Camera che si allontana, inquadratura che si allarga, Ibra che sorride col suo ghigno inconfondibile al fianco di Maldini. La scena che tutti i tifosi rossoneri sognano di vedere.@AngeTaglieri88