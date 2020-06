A inizio marzo, appena bloccato il campionato e senza nessuna garanzia sull’eventuale ripartenza, provammo a identificareTra queste ne spiccava una:. All’epoca auspicavo di rivederlo in campo almeno qualche volta con la maglia rossonera in questa stagione. Adesso anche quella speranza è tramontata.. Tutto quello che è accaduto dal licenziamento diin poi lasciava e lascia presupporre chenon avrebbe rinnovato il contratto. E non l’avrebbe prolungato nemmeno per quei due mesi necessari a completare la tormentata stagione in corso.Il progettoe soprattutto l’allontanamento di, cioè colui che insieme aaveva fatto di tutto per convincerlo a tornare in rossonero, aveva fatto capire in maniera chiara e ineluttabile che non ci sarebbe stato posto per lo svedese nel futuro del Milan. E lui non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto. Dallo sguardo con cui ha accolto Gazidis a Milanello dopo il licenziamento del croato all’atteggiamento in campo nel primo tempo di. Durante il lockdown tutto ha confermato questo epilogo. A partire dal suo trasferimento ae le sue partite con l’, che il Milan ha autorizzato in maniera postuma per non far esplodere casi diplomatici con il suo ingombrante tesserato.Mentre tutti gli altri giocatori di Serie A si apprestavano a tornare alle rispettive basi per sottoporsi ai test e riprendere gli allenamenti,. Poi, una volta tornato e dopo aver dribblato la quarantena, in meno di una settimana, lo svedese si è procurato un problema muscolare che richiederà almeno un mese di stop.. Ammesso e non concesso che lo svedese si ripresenti in Italia venerdì prossimo per i nuovi esami al polpaccio (a questo punto potrebbe tranquillamente farli a Stoccolma),Infatti al di là degli inviti dell’Uefa a procrastinare le scadenze dei contratti al 31 agosto e al di là di eventuali intese della Lega con l’AIC (accordi che ancora non sono arrivati),. Per questo motivo quelli che sono convinti o che cercano di convincere che Ibra tornerà a luglio in rossonerodi un infortunio delicato per scendere in campo con un club che sicuramente non gli vuole rinnovare il contratto.rischiando magari di avere una recidiva e compromettere il suo prossimo contratto con un altro club, che magari potrebbe anche essere l’ultimo della carriera?senza avere un reale obiettivo di classifica e rischiando solo brutte figure?già sapendo che non avrebbe fatto parte del suo progetto di 6 mesi dopo?