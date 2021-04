Espulso anella vittoria dei rossoneri, al ristorante in zona rossa con lache pensa di rimuoverlo come testimonial pro-vaccini e ora una notizia che arriva dallae che mette ombre sul suo futuro calcistico. Come scrive Aftonbladet, infatti, Zlatan, tramite la sua società per azioni, possiede il 10% di, un marchio di scommesse sportive. Violando così il codice etico Fifa-Uefa, che vieta ai calciatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi finanziari nelle aziende di questo tipo.Erik, amministratore delegato di, ha confermato a Sportbladet quanto scritto sopra, cioè che Ibrahimovic possieda ancora delle quote di Gameday Group PLC, unico azionista di. La società gestita dall'11 del Milan è quindi il quarto più grande proprietario di, che nel 2019 ha realizzato un profitto, al netto delle tasse, di 30 milioni di euro circa.- Tutto questo può costare una squalifica a, in quanto non è compatibile con il regolamento di. Regole che si applicano a tutte le competizioni, comprese le qualificazioni Mondiali, nelle quali Ibra è sceso in campo con la Svezia, compresa l', disputata con il Milan. Il regolamento dice che chi lo viola può andare incontro a sanzioni:Il segretario generale della Svezia, Hakan, dice la sua a Sportbladet: "Non ne abbiamo parlato con Zlatan. Non speculo su possibili sanzioni, ma vorrei un po' più di chiarezza nei regolamenti della Fifa perché c'è ambiguità nel modo in cui dovrebbe essere interpretato".