Zlatan Ibrahimovic è stato ospite della Ferrari nello storico impianto di Maranello Fiorano. Accolto da Mattia Binotto, direttore sportivo della Scuderia di Formula1, il fuoriclasse svedese ha regalato una maglietta del Milan congratulandosi della grande doppietta nel Gp del Bahrain. Tutto ok fin qui se non che Ibrahimovic, sapendo della fede calcistica di Binotto, ha simpaticamente detto: "Per prima cosa ho un regalo per te. Lo so che sei dell'Inter, ma nessuno è perfetto".