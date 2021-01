La bellezza del 2020 di Ibrahimovic è racchiusa nell'intervista concessa nel post partita di Cagliari a Sky:Scudetto? Credo in Zlatan". 39 anni e non sentirli, quel fuoco dentro che arde come nei primi passi della sua carriera all'Ajax.. Non partiva titolare in campionato dal 22 novembre (Napoli-Milan) e dopo 57 giorni è tornato a fare quello che gli riesce meglio: segnare e determinare le partite.Più incisivo per il Milan di quanto non lo sia Cristiano Ronaldo per la Juventus. Ieri sera contro il Cagliari ha ritrovato la giusta confidenza dopo i recenti errori che ne avevano minato la sua proverbiale sicurezza. Zlatan è il líder máximo di un Milan che guida la classifica con tre lunghezze di vantaggio su un'Inter che sta viaggiando a ritmi forsennati.- "Sono contento, così ne abbiamo due che mettono paura agli avversari". L'attaccante svedese ha confermato tutte le indiscrezioni che erano circolate prima dell'arrivo dell'attaccante croato. Anche Ibrahimovic ha votato a favore di Mario, del quale rispetta la mentalità e la fame di vittorieE Pioli può pregustare una coppia che fa gettare la maschera al Milan nel discorso scudetto. I due inizieranno a conoscersi già da oggi pomeriggio, pronti a lottare spalla a spalla per i prossimi diciotto mesi.