Nel corso della notte il pullman del Milan è rientrato a Milano da Reggio Emilia e ha celebrato la vittoria dello scudetto a Casa Milan davanti a una folla di tifosi rossoneri che aspettavano festanti per celebrare i propri idoli.



E ad arringare la folla e ad ergersi in mezzo a tutti una volta arrivata la squadra non poteva che essere il leader di questo gruppo, Zlatan Ibrahimovic che ha così ringraziato i suoi tifosi: "Non poteva essere possibile senza di voi. Voglio dirvi una cosa, non è Milano, ma tutta Italia che è rossonera".