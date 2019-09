"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Il cervello stenta a rifiutare il passato. L'ho già visto parecchie volte. Mi dispiace, stavolta l'ho fatto perché... dovevo". Questo dicevain Matrix quando decise di andare a 'pescare' Neo, che sarebbe diventato poi l'eletto. E ieri lo ha ripescato, o meglio evocato, anche. Sì, l'altro che ha raggiunto. E sì, l'altro che è 'pericoloso'.



EFFETTI SPECIALI - Pallone stoppato di petto, schiena piegata in stile limbo, rumore dei proiettili di sottofondo e braccia che si muovono. Ah, e sfida lanciata a Pogba. Zlatan Ibrahimovic lancia la Matrix Challenge, lui che più di tutti, negli ultimi anni, ha regalato effetti speciali ovunque sia andato: Olanda, Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e ora Stati Uniti d'America, tutti ammaliati. Fresco di conquista dei playoff, i primi per lui, con i Los Angeles Galaxy, lo svedese ha scoperto una seconda giovinezza. Lo dice lui? Sì, ovviamente; ma lo dicono anche, e soprattutto, i numeri, che per un attaccante non mentono mai: da quando ha compiuto 30 anni, ha realizzato 300 gol.



IBRA RELOADED - Classe '81, il conto parte dal 2011: 32 gol col Milan, 156 con il Paris Saint-Germain, 29 con lo United, 50 con i Los Angeles Galaxy, 34 con la Svezia. Fanno 301 gol, contro i 232 dei primi 12 anni di carriera. E' vero, campionati più difficili , un'età diversa, ma il dato è mostruoso. L'Eletto si è ricaricato, si è rigenerato, si è migliorato. Nella sua versione Reloaded, Ibra promette ancora spettacolo.

"​Io non conosco il futuro, non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire, sono venuto a dirvi come comincerà".