Tony Chapron, arbitro francese, parla di Zlatan Ibrahimovic, stella svedese alla quale si rifiutò di consegnare il pallone nel 2015 dopo una tripletta. Queste le sue parole a BBC Sport: “E' venuto da me schioccando le dita e dicendo 'la palla'. Ho 4 figlie e quando siamo insieme e chiedono qualcosa tutto deve essere per forza preceduto dalla parola 'per favore'. E' irriguardoso, è questione di educazione. C'è qualcosa di sbagliato nella società se dimentichiamo di dire parole come 'grazie' o perf avore. E' un ragazzo molto fastidioso, non solo con gli arbitri, ma anche con i compagni di squadra, che spesso accusa”