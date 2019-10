Secondo La Gazzetta, Zlatan Ibrahimovic è in totale rottura con questo Milan attuale. "Un anno fa, ad un certo punto Mino Raiola, il suo agente, recapitò in via Aldo Rossi un ulteriore segnale di buona volontà: «Zlatan accetta anche un contratto di sei mesi: poi se funziona...». Il Milan non rispose mai a quell’offerta. Il più imbarazzato di tutti? Leonardo, indispettito per il sopravvenuto veto di Ivan Gazidis. La logica dell’attuale numero uno milanista non prevede deroghe: stop agli over 30, a maggior ragione no ai 37 anni di Ibra".