Alla vigilia della penultima serata del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa: "Ieri è stata una serata rocambolesca, iniziata con un incidente in autostrada, siamo stati fermi tre ore. Dovevo arrivare perché Ama senza Ibra non ce la fa. Ho fatto il video perché altrimenti nessuno mi avrebbe creduto: solo il mio autista e la guardia del corpo sapevano cosa stessi facendo, avevo addosso un Gps per seguire il mio percorso. Ma non si doveva sapere, nel caso fosse successo qualcosa in autostrada, doveva uscire un'altra storia. Quando siamo partiti ho notato che non guidava bene, gli ho detto che avrei guidato io così non avrei avuto paura e lui non avrebbe avuto responsabilità. Mi ha detto di no. Poi arrivati all'Ariston gli ho detto che aveva fatto un buon lavoro. Accettare? Non ero io, era lui che doveva accettare di portarmi a Sanremo, non c'era tempo per pensare. Ero in ritardo, non mi piace come situazione perché sono un professionista. Nella vita non ho mai avuto paura di rischiare, lui aveva la mascherina, anche io. Il Festival non è il mio mondo, è tutto nuovo per me, ma mi sento bene: sembra che io e Amadeus giochiamo nella stessa squadra da 20 anni".